Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları, 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile birlikte gündemde. İşte İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre, sokağa çıkma yasağının başlayıp biteceği tarih...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı 48 saat sürecek. Sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'da başlayacak ve Pazar günü gece yarısı saat 24.00'e kadar sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ŞEHİRLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede sokağa çıkma yasağını şu illeri kapsadığı belirtiliyor:

"10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır"