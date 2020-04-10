Sokağa çıkma yasağı cezası ne? Sokağa çıkma yasağı ihlal edilirse ne olur? soruları 31 ilde yaşayan vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.