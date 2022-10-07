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Haberler Gündem Sokağa çıkma yasağı para cezası silinecek mi? Sokağa çıkma yasağında kesilen cezalar iptal mi edilecek?
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Sokağa çıkma yasağında kesilen cezalar iptal mi edilecek?

Sokağa çıkma yasağı para cezaları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Konu ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İşte pandemi sürecinde kesilen para cezaları hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sokağa çıkma yasağı para cezası silinecek mi? Sokağa çıkma yasağında kesilen cezalar iptal mi edilecek?

7 Ekim 2022 Cuma günü AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, sokağa çıkma yasağında kesilen para cezaları ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. İşte konu hakkında detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PARA CEZALARI SİLİNECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağı para cezaları hakkında son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı olan süreçte dışarıda bulunan kişilerin cezaları silinecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yaptığı açıklamada "Maske ve Covid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağından kalan 2.7 milyar TL'lik cezalar var. Bu cezaları siliyoruz." ifadelerini kullandı.

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