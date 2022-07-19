Fransa'da sıcaklık rekoru kırıldı 0:00 / 0:00

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Bordeaux'nun yaklaşık kırk kilometre güneyindeki Landiras'ta ve La Teste-de-Buch'ta meydana gelen yangınlara Canada Air'a ait 6 su taşıyan bombardıman uçağı, 3 yangın söndürme uçağı ve yaklaşık 1.700 itfaiyeci müdahale ediyor. Yangın geçen haftadan bu yana 19.000 hektardan fazla alanı yok etti.

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Fransız RFI sitesinin haberine göre, çoğu turist yaklaşık 37.000 kişinin tahliye edildiği ve acil durum barınaklarında kaldığı belirtildi. Valilik, Arcachon Havzası'ndaki 1000 canlının bulunduğu hayvanat bahçesinin de tahliye edildiğini açıkladı. Yangın bölgesinde beş kamp alanı, bir restoran ve iki evin küle döndüğü, ancak şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmediği de açıklandı.

Fransa hava durumu servisi, önümüzdeki günlerde düşük sıcaklıkların tahmin edildiğini ancak 15 gün boyunca yağış beklenmediğini açıkladı. Eski itfaiyeci Sébastien Lahaye, France Info'ya verdiği demeçte, "Yangınları kalıcı olarak durdurmanın tek yolu hava koşullarının değişmesi" dedi ve yangınların kontrol edilmesinin zorlaşacağını sözlerine ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.