Son Dakika | 1 Mart Altın Fiyatları ne kadar oldu? Güncel Çeyrek Altın, gram Altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından 1 Mart Cuma günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı yüzde 0,31 yükselişle 225,03 liradan, çeyrek altın ise 367,92 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 1 Mart güncel altın fiyatları...