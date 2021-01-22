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Son dakika haberler... 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlaması başladı

Son dakika... 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı kısıtlama öncesinde önemli hatırlatmaları içeren bir açıklama yaptı...

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı başladı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
56 saat sürecek kısıtlama başladı
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HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili olarak bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı da önemli hatırlatmalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

TELEFONLA YA DA ONLİNE SİPARİŞLE GERÇEKLEŞECEK

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

PAKET SERVİSİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLER

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

FIRIN VE SADECE EKMEK SATAN BAYİLERİ AÇIK OLACAK

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

ÜÇ GÜN BOYUNCA 10.00-24.00 ARASINDA SİPARİŞ TESLİMİ

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼

VATANDAŞLAR BURALARA YÜRÜYEREK GİDEBİLECEKLERDİR

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

BAKKAL, KASAP, MANAV, KURUYEMİŞÇİ VE PASTANELER

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

VATANDAŞLAR SAAT 21.00'DEN ÖNCE EVDE OLACAK ŞEKİLDE

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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