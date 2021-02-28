8 bin yıllık! Bilim insanlarını heyecanlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSON DAKİKA! 8 bin yıllık! Bilim insanlarını heyecanlandırdı
ABONE OL

8 bin yıllık tarih! Mersin'de tespit edildi, bilim insanlarını heyecanlandırdı

Mersin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen "Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi" kapsamında sürdürülen çalışmada, bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Araştırma kapsamında Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi’ndeki sarp kayalık yamaçtaki mağarada 15'e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu. Bu önemli buluntular, kentin tarih öncesi dönemini yeniden tartışmaya açacak

SON DAKİKA! 8 bin yıllık! Bilim insanlarını heyecanlandırdı
8 bin yıllık! Bilim insanlarını heyecanlandırdı
0:00 / 0:00
DHA

Mersin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında sürdürülen çalışmada, bir mağarada tarih öncesine ait olduğu belirlenen 8 bin yıllık kaya resimleri bulunurken, kent tarihi, yeniden tartışmaya açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ sürüyor. Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bilim insanları zaman zaman bölgeye gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırma kapsamında Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi’nde bulunan Arslanlı Mahallesi sınırlarındaki sarp kayalık yamaçtaki mağarada 15’e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu.

Aralarında insan, hayvan ve çeşitli geotik figürlerin yer aldığı kaya resimleri, bilim insanları arasında heyecan yarattı.

'ARKEOLOJİ DÜNYASI İÇİN DE HEYECAN VERİCİ'

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli’nin Alata Vadisi’ndeki Aslanlı Mahallesi’nde çok önemli buluntular bulduk.

HEM İNSAN HEM HAYVAN HEM DE GEOTİK FİGÜRLER

Günümüzden 8 bin yıl öncesine ait olduğunu düşündüğümüz kaya resimleri ile karşılaştık. Özellikle bir kaya sığınağında ortaya çıkan kaya resimlerinde 15'e yakın figür tespit ettik. Birçok kısmı doğal sebeplerden dolayı tahrip olmuştu.

Tespit edebildiğimiz kaya resimlerinde hem insan hem hayvan hem de çeşitli geotik figürlerle karşılaştık. Bunlar, Aydın ve Muğla'da Latmos Dağları’ndaki kaya resimleri ile çok benzerlik göstermektedir.

Her geçen gün Mersin’in bu Orta Toroslar dağlık bölgesindeki bu kaya resimleri potansiyeli hemen hemen her vadide gelmeye devam etmektedir.

Araştırmalarımız ileri ki yıllarda da devam edecek. Umarım Mersin’in bilinmeyen bu tarih öncesi dönemini resimlerle ve diğer bulunacak tarihi materyallerle aydınlatmaya devam ederiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 27 Şubat 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM27 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 28 Şubat 2021 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Saçlarını her gün yıkayanların yaşayabileceği 6 problem!
YAŞAMSaçlarını her gün yıkayanlar dikkat!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 27 Şubat 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 27 Şubat!
Bolulu motor ustası üç tekerlekli bisiklete motor taktı
YAŞAMÜç tekerlekli bisiklete taktı... İlgi gördü
Otobüste soruları yanıtladı... Kraliçeden Archie'ye ilginç hediye - Haberler
YAŞAMOtobüste soruları yanıtladı... Kraliçeden Archie'ye ...
Köpeğini sırtında taşıyan küçük Cemre'ye kulübe ve mama desteği
YAŞAMKöpeğini sırtında taşımıştı... Mama desteği geldi!
2 yaşındaki Mayah, beyaz saçlarıyla fenomen oldu!
YAŞAMBeyaz bir perçemle dünyaya geldi... Fenomen oldu
Toprak ve taşla üzeri kapanmıştı... Gizli geçit heyecanlandırdı - Haberler
YAŞAMToprak ve taşla üzeri kapanmıştı... Gizli geçit ...
Habertürk Akademi'den ücretsiz deneme sınavı! 5, 6, 7. sınıf deneme sınavı | Son dakika haberleri
YAŞAM5, 6, 7. sınıflara 2. Deneme Sınavı bugün ve ücretsiz