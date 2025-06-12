ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İsrail-İran gerilimine dair açıklamada bulundu.

Trump, İsrail'in İran'a saldırabileceğini ifade ederken, bu saldırının yakın zamanda gerçekleşeceğine ilişkin bir şey söylemek istemediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, İranla bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ve bu süreçte İsrail’in olası saldırısının "her şeyi mahvedeceğini" belirtti

Donald Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini vurguladı.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSINDAN İRAN AÇIKLAMASI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan "her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi" konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı, 19 oyla kabul edildi.

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ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından sunulan karar tasarısı, Yönetim Kurulunda oylandı.

Tasarı, Yönetim Kuruluna üye ülkelerin 19'unun "evet" oyuyla kabul edilirken, Rusya, Burkina Faso ve Çin "hayır" oyu verdi. Oylamada, 11 çekimser oy kullanıldı.

İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ağır eleştiri ve tepkilerin yer aldığı kararda, Ajans tarafından birçok kez yapılan işbirliği çağrısına karşı Tahran yönetiminin gerekli yaklaşımı sergilemediği ifade edildi. Kararda, 2019'dan bu yana İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme (NPT) Anlaşması kapsamında kabul ettiği yükümlülükler arasında yer alan "nükleer materyalin, silah veya diğer patlayıcı cihazlara yönlendirilmemesi"nin doğrulanması konusunda Ajansın zorluk yaşadığı, Yönetim Kurulunun çağrılarına rağmen İran'ın Güvence Denetimi Anlaşması kapsamında UAEA ile tam bir işbirliği yapmamasının üzüntü verici olduğu kaydedildi. REKLAM Yönetim Kurulunda son paylaşılan rapor doğrultusunda, 2019'dan bu yana İran'ın bu konudaki yaklaşımının açıkça belirtildiği aktarılan kararda, "Birden fazla bildirilmemiş yerde beyan edilmemiş nükleer malzeme ve faaliyetler konusunda Ajansa tam ve zamanında işbirliği sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Ajansın 12.C maddesi kapsamındaki Güvenlik Anlaşması yükümlülüklerine uymadığı anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.