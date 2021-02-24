ABD'de küçük uçak araca çarptı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde Mooney M20E tipi uçak kalkıştan kısa bire süre sonra yaşadığı teknik problemin ardından otoyola iniş yaptı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Livermore kentinde küçük uçak, havaalanı yakınında motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.

Uçak o sırada otoyolda seyir eden bir araca çarptı. Kaliforniya Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Uçak motordaki arıza nedeniyle otoyola inmek zorunda kaldı. Yoldan geçmekte olan araca çarptı. Yaralı ve can kaybı yok" ifadelerine yer verildi.

Livermore polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.