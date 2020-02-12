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HaberlerGündemSon dakika! Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker davası açıklaması - Haberler

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker davası hakkında, "Bir kişi tutuklu olunca mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Suçludur demek doğru değil" dedi.

Abdulhamit Gül
HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Gül, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadir Şeker davasını değerlendiren Gül, "Hepimize düşen soruşturmayı beklemek. Bir kişi tutuklu olunca mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Suçludur demek doğru değil, salıverilince suçsuz anlamı çıkmaz. Hepimiz hakim ve savcıları bekleyecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI

Bakan Gül, FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda, "Bütün hedefleri, operasyonu Tayyip Erdoğan'a yöneltmişken, siyasi ayak Tayyip Erdoğan demek milletin aklıyla dalga geçmektir. Bu tür şeylerin kabulü mümkün değildir" dedi.

 

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