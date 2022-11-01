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Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, başörtüsü açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, başörtüsü açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız seçime kadar kesintisiz çalışma talimatı verdi. Seçime ilişkin çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında, "Polis ve jandarma teşkilatımızın uyuşturucu ticaretine göz yumduğundan bahsetmek utanç verici iftiradır. Son derece ayıptır. Açık bir şekilde özür dilemesi gerekir" diye konuştu. AK Partili Çelik, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey, MHP'den Feti Yıldız Bey'le bir araya gelecekler. Yarın takvimi netleşecek" diye konuştu

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, başörtüsü açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

MİLLETVEKİLLERİNİN ÇALIŞMALARI: Şehir buluşmaları yapıyoruz. Kadın, gençlik kollarımızın yürüttüğü çalışmalar var. Tüm sahayı tarayan mekanizmalarımız var. İç ve dış gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini Cumhurbaşkanımızla paylaştılar. Bazı konularda hızlı karar alınması ortaya çıktı. Çeşitli talimatlar verilerek değerlendirmeler yapıldı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI: TBMM açıldı. Cumhurbaşkanımız seçime kadar kesintisiz çalışma talimatı verdi. Seçime ilişkin çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Bu toplantıyla birlikte milletvekilleriyle yaptığımız toplantı tamamlanmış oluyor.

MAHİR ÜNAL'IN GÖREVDEN AYRILMASI: Dün bazı değişiklikler oldu. Sayın Mahir Ünal'a teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin Hanım aday gösterildi. Bundan sonraki çalışmalarından kuşkumuz yok.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı' iddiasıyla Türk siyasetinin en utanç verici açıklamasına şahit oluyoruz. Demokrasilerde ana muhalefet en kritik organdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir organın işlevinin bu hale getirmesini üzülerek izliyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımızın uyuşturucu ticaretine göz yumduğundan bahsetmek utanç verici iftiradır. Son derece ayıptır. Açık bir şekilde özür dilemesi gerekir.

Bir CHP'li çıktı, TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etti. Sonra CHP milletvekilleri mahkeme bastılar. Şimdi de polis teşkilatına uyuşturucu sattığı iddiasına yüzünü çeviriyor. Bunun adı demokratik muhalefet değildir, yıkım siyasetidir. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın milli konularda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. CHP yönetiminin bu hassasiyetlere savaş açan yıkım siyasetini kınıyoruz.

SORU-CEVAP

* Başörtüsü Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler: Cumhur İttifakı olarak ortak çalışma yürütüyoruz. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey, MHP'den Feti Yıldız Bey'le bir araya gelecekler. Yarın takvimi netleşecek. Bazı partilere ziyaretler olacak. Bakan Bey ve milletvekillerimiz olacak. Referanduma gitmesiyle ezici bir çoğunla geçecek bir düzenleme.

* Tahıl koridorunda son gelişmeler: Onlarla ilgili bir takım çözümler üretmek üzere arkadaşlarımız burada. Tahıl koridoruyla ilgili bir gündem yok. Cumhurbaşkanımız diplomatik bir emek sarf etti. Bunun askıya alınmasından üzüntü duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlar düzeyinde bu anlaşmanın işlev kazanması için her türlü çaba sarf edilecek. Gelinen noktanın geçici olmasını temenni ediyoruz.

* Aile düzenlemesi: Aile kavramının güçlendirilmesi, aile değerlerinin güçlendirilmesini kapsıyor. Kendiliğinden ailenin korunması bağlamında şimdiye kadar yapılan çalışmalarının üst seviyeye oturmasını sağlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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