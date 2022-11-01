Rusya tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldı: Diplomasi trafiği sürüyor

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından konuya ilişkin Türkiye'den ve dünyadan peş peşe açıklamalar geldi.
BAKAN AKAR'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.
Bakan Akar ayrıca dün akşam Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile de telefonda görüşmüştü.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.
RUSYA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN AÇIKLAMA
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu da Rusya'nın anlaşmayı askıya alması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Dünya gıda piyasalarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik attığı adımlara rağmen, söz konusu "Kolektif Batı", ayrımı gözetmeksizin Rusya'yı küresel gıda güvenliği krizini derinleştirmekle suçlamaya devam ediyor." iddiasında bulundu.
Bugüne kadar Ukrayna limanlarından ihraç edilen gıdaların hacminin 9 milyon tona ulaştığı ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'nın toplam tahıl tedarik hacminin sadece dörtte birinin gelişmekte olan ülkelere gönderildiği belirtildi.
BM Dünya Gıda Programı çerçevesinde en yoksul devletlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karadeniz limanlarında bulunan Ukrayna tahılının sadece yaklaşık yüzde 2'sinin satın alındığı öne sürüldü.
Yapılan açıklamada, Rusya'ya karşı getirilen kısıtlayıcı tedbirlerin yalnızca doğal gaz dahil olmak üzere enerji kaynaklarının fiyatlarında artışa ve gübre fiyatlarının artışına ve üretimlerinde azalmaya yol açtığı belirtildi.
KREMLİN: UKRAYNA'NIN ADIMLARI ANLAŞMAYA ZARAR VERDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını askıya almasına ilişkin, "Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi." ifadelerini kullanmıştı.
"Tahıl anlaşması riskli ve garanti altında değil" diyen Peskov, anlaşmayı hangi şartlarda sürdürebilecekleri konusunda sorulan soruyu yanıtlamadı.
BM, TÜRKİYE VE UKRAYNA'NIN ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI
Birleşmiş Milletler (BM), dün Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında, Türkiye ve Ukrayna heyetleri ile 14 geminin hareket planı üzerinde anlaştıklarını açıkladı.
Rus, Ukraynalı, Türk ve BM personelinin çalıştığı İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi (JCC) tarafından yapılan açıklamada, üç heyetin ayrıca Pazartesi günü (bugün) 40 gemiye teftiş yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.
İSTANBUL'DA İMZALANMIŞTI
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.
Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.
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