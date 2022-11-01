İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP liderine tepki: Oyuna düşmekte 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına tepki göstererek, "Türkiye haritasıyla şırınganın yayınladığı dergiler bu dünyada yaşandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Afet İletişim Çalıştayı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak. EGM'den yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" denilmişti.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında şunları söyledi:

"Her gün Türkiye'yi yalanlarla, dezenformasyonla karartmaya çalışmaktadır. İnsanımızın gönlünü karartmaya çalışmaktadır. Meclis'te '100'ü aşkın ByLock'çu milletvekili var' dedi. Çıktık 'Yok' dedik. Çıktı Külliye'ye giden CHP'liden bahsetti yalandı. Tutuklu gazetecilerle ilgili liste yayınladı. Yayınladığı listenin terörist listesi olduğu açıktı. Siyaseti yalan üzerine kurmuş bir ana muhalefet partisi başkanıyla karşı karşıyayız.

Türkiye'de 1960 darbesi yaşandı. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı. Recep Tayyip Erdoğan'a yasak kondu, Ecevit'e, Demirel'e yasak kondu. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakime hakaret ettiler.

Sadece o mu? Mersin'de, İstanbul'da belediye terörist. Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için kendi tabanımı yalanlarla başka noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi başkanına yakışmaz.

Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yayınladığı dergiler bu dünyada yaşandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir. Problemi Türkiye Yüzyılı, Togg...

Türkiye nasıl uyuşturucu ticareti yapıyormuş? 1 lirasını ifade edin. Türkiye'de 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'dir, bu sayı 270'e düştü. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 2006'lı yıllara geldi. Türkiye'de uyuşturucuya karşı hem arz hem talepte mücadele veriliyor.

Allah'tan, kuldan utanması yok anlıyoruz. Ama bunu böyle bırakamayız. Bu konuda hem suç duyurusunda buluştuk, hem tazminat davası açacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir. Sokağa düşmüş, Allah kurtarsın.

Fethullah Gülen ile 'yapmadım' dediği görüşmesinin tanıkları var. İki, bir diş muayenehanesinde sen kimle bir araya geldin? Burada o tarihte 15 Temmuz'dan önce sen o darbenin cümlesini orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada yeni yol haritası çizdin mi çizmedin mi?

Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, devlet teşkilatına, emniyet ve jandarma teşkilatına attığı suç karşılıksız kalmayacaktır. Peşini bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız."