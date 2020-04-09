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HaberlerGündemSon dakika akılalmaz olay... Uyarılara kulak asmadılar! Sahilde yürüdüler! - Haberler
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Uyarılara kulak asmadılar! Sahilde yürüdüler!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşların buna uymadığı yürüyüş ve spor yaptığı bugün de kameralara yansıdı. Kamerayı gören kimi vatandaşlar yolunu değiştirirken kimi de hiçbir şey yokmuş gibi yürümeye devam etti

koronavirüs önlemleri
DHA

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen İstanbul Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

KİMİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI

Arnavutköy Sahili'nde ise yürüyüş yapan üç arkadaş karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.

 

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