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'Korona' acil hal kapsamına girdi! Özel hastaneler katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) bu sabah çok önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de de yayımlanan tebliğ ile koronavirüs vakalarının tedavisi "acil hal" kapsamına alındı. Vatandaşın bazı hastanelerin tedavi için ücret talep ettiği şikayetleri üzerine de, tebliğ ile pandemi süresince özel hastanelerin tedavi boyunca katılım payı ve ilave ücret istemeyeceği duyuruldu

Korona acil hal kapsamında
AA

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

KORONAVİRÜS VAKASI "ACİL HAL" OLDU

AA'da yer alan habere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı: "Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

ÖZEL HASTANELER PARA TALEP EDEMEYECEK

SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi. Böylelikle vatandaşlardan Kovid-19 nedeniyle başvuruları durumunda ücret talep eden özel hastanelerin katılım payı ve ilave ücret gibi başlıklarla para isteyemeyeceği de duyuruldu. Değişiklikle koronavirüse yönelik tanı ve tedaviler, hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi.

IMMUN PLAZMA TEDAVİSİ, SUT'A DAHİL EDİLDİ

Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.

PANDEMİ İLAÇLARINI SGK ÖDEYECEK

Aynı tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar" ibaresinden sonra, "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi getirildi. Böylece Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nin ödeme listesine alındı.

 

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