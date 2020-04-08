İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi Düz köyde yaşayan 23 yaşındaki Özge A. hemşire olarak çalıştığı özel hastanede korona virüsüne yakalandı. Test sonrası tedavi altına alınan hemşire korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

"BAŞ AĞRISINI ÖNEMSEMEMİŞTİM"

İHA'da yer alan habere göre erken teşhis sayesinde hayatı kurtulan hemşire Özge A. yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi: "Hastanede görev yaptığım sırada virüsü kaptım. Çok şiddetli baş ağrılarım oldu. Çalışmanın vermiş olduğu yorgunluktur diye ilk başlarda pek önemsemedim ama bir iki sonra kuru öksürük ve boğaz ağrısı oldu.

"KENDİMİ AİLEMDEN İZOLE ETTİM"

Hastanede çalışıyorum diye ailemle yakın temasta bulunmadım ve kendimi odamda hep izole etmiştim. Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları hal böyle olunca nöbetteyken kontrol yaptırdım. Virüs akciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti.

"MOROLİNİZİ YÜKSEK TUTUNUZ"

Çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok. Çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösteriyor. İyi bir tedavinin ve 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunun ardından taburcu oldum. Ben bu hastalığı kronik bronşitim olmasına rağmen yendim."

ATAMASI OLDU GÖREVİNİN BAŞINDA

Virüsü yendikten sonra T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan atamasının gerçekleştiği haberini alan ve çifte mutluluk yaşayan Özge A. görevine Çaycuma Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.