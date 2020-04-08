AA

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, K.D. (46),akrabaları olan H.D. (60),İ.D. (41),P.D. (32),R.D. (20) ve S.D. (18) tarafından darp edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müdahale edilip yatıştırılan kavga sonrası K.D. ile bu kişiyi dövdükleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı.

KİŞİBAŞI 3 BİN 150'ŞER TL CEZA

AA'da yer alan habere göre bu 6 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etme" ve "sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet ettikleri" gerekçesiyle ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Zanlılar hakkında ayrıca kavga ettikleri için de yasal işlem başlatıldı.