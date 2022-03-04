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Haberler Magazin SON DAKİKA | Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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Akrep Nalan hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşamını yitirdi. Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu

SON DAKİKA | Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
"Akrep Nalan" hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile birlikte yaşayan "Akrep Nalan" lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. Açın, 67 yaşında hayata veda etti.

Füsun Nalan Açın'ın sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir süre önce hastanede tedavi gören "Akrep Nalan"ın solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği düşünülüyor.

"HUZURLA UYU"

Üzücü haberi menajer Özgür Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aras, Instagram'dan yayınladığı gönderide, "Ahh be... Akrep Nalan! Huzurla uyu..." ifadelerini kullandı.

VEFATI YASA BOĞDU

Füsun Nalan Açın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi.

MELEK BAYKAL

Sevgili değerli akrep Nalan’ı kaybetmişiz. Mekânın cennet olsun. Kadife sesli kadın…
Huzur içinde uyu...

EBRU DESTAN

Akrep Nalan'ımızı kaybettik. Nurlar içinde yatsın... Çok tatlı birisiydi, ah Nalan ablam!

"VASİYETİMİ YAZMAYI DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ

Sanatçı, daha önce, "Vasiyetimi henüz yazmadım ama yazmayı düşünüyorum. Çünkü ölen çok arkadaşım oldu ve o arkadaşlarımın arkasından yaşanan olayları gördüm. Mal kavgaları oluyor." açıklamasını yapmıştı.

'AKREP NALAN' HAKKINDA

26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

1972-1980 yılları arasında birçok şirkette muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

LAKABINI 1978 YILINDA ALDI

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek, çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. Şarkıcı, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

İLK SAHNESİNİ 1980'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli mekanlarda dinleyici kitlesini artırdı. Açın, ardından İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

"DAĞ ÇİÇEĞİ" İLE MEŞHUR OLDU

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.

İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. "Zirvedekiler" (1994), "Baskül Ailesi" (1997), "Hayat Bilgisi" (2003-2005), "Peki Olur Şekerim" (2003) ve "Aşk Mahkumu" (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri de oldu.

ALBÜMLERİ

* Dağ Çiçeği - 1991
* Zil Zurna Sevdalar - 1994

KLİPLERİ

* Karlar Düşer - 1991
* Halikarnas - 1991
* Kolay Mı - 1991
* Sarhoş - 1992
* Aşiyan - 1992
* Çağır Beni - 1992
* Dağ Çiçeği - 1992
* Fani Dünya - 1994
* Hey Yavrum Hey - 1994
* Zil Zurna Sevdalar - 1994
* Güneşlerime Kar Yağdı - 1994
* Çocukluğum Uslansın - 1995
* İstemem - 1995
* Sende Kalsın - 1995

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