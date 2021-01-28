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Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Aşı Komisyonu, aşının 65 yaş üzerindeki etkinliği konusunda elde yeterli veri bulunmadığını belirterek bu nedenle sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etti.

Komisyon, son bulgular ışığında aşı tavsiyelerini güncelleyerek "Aşının 65 üstü yaş grubundaki etkinliğini değerlendirmeye elverişli veriler şu an için yetersiz kalmaktadır" ifadesine yer verdi.

Komisyon, Avrupa İlaç Ajansı tarafından - BioNTech / Pfizer ve Moderna "onaylanmış olan iki aşı" olduğu ve "güvenlik ile etkinlik açısından eşdeğer" olduğuna karar verildiği eklendi.

Almanya Sağlık Bakanlığı da, İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.

Haftabaşında iise şirkettenşu açıklama gelmişti:

"65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde Oxford-AstraZeneca aşısının etkinliğinin yüzde 8 kadar düşük olduğuna dair haberler tamamen yanlıştır. Kasım ayında The Lancet'te dergisinde yayımladığımız veriler, yaşlı yetişkinlerin aşıya karşı güçlü bağışıklık tepkileri gösterdiğini ve yüzde 100'ünün ikinci dozdan sonra koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorları ürettiğini ortaya koydu."

AstraZeneca'ya AB çapında kullanım izni verilmesi konusunda karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Cuma günü yapacağı toplantıda verilecek.