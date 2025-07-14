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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Anız yangını kara yolunu kapattı! | Son dakika haberleri

        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!

        Edirne'de kara yolu kenarındaki tarlalarda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, dumanın kapladığı Edirne-Havsa kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Alevler nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:39
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        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
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        Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek verdi.

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        Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Geniş alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı. Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

        Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Kapatılan D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe açıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Bölgeye gelen Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy bilgi aldı. Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alan zarar gördü.

        VALİ SEZER: 1 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre de yangın sırasında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yangında, alevlerin ulaştığı bitişik 2 bağ evi yanarak, kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Edirne-Havsa kara yolu da ulaşıma açıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada anız yangınına değindi. Sezer, "Oğulpaşa köyümüzde ağızdan kaynaklanan bir yangınımız söz konusu. Bununla ilgili olarak da dumandan yol etkilendiği için ufak çaplı bir kaza oldu. Yolu geçici olarak trafiğe kapattık. Ama şimdi kademeli olarak, kontrollü bir şekilde trafiği de açtık, bir yarım saat önce. Orada da hem itfaiye hem de orman ekiplerimiz, arazözlerimiz, iş makineleriyle beraber o anız yangınını söndürecekler. Çok şu anda risk oluşturan bir yangın değil. Ciddi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.

        "KESİNLİKLE ANIZLARI YAKMAYALIM"

        Vatandaşları anız yakmamaları yönünde de uyaran Yunus Sezer, "İlimizde özellikle buğdaylar ve arpalar biçildi. Şu anda herkes anızı sürmek için böyle bir yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde. Dün de Keşan, Mahmutköy'de bir yangın söz konusuydu ve ucuz atlattığımız bir yangın. Oradaki şüphelendiğimiz konu da anız yangınından çıktığı konusunda. Daha netleştirmedik, adli tahkikat sürüyor onunla ilgili olarak. Fakat şunu bilsin üreticilerimiz, şu anda nem oranının en düşük olduğu ve sıcaklıkların zirve yaptığı bir dönemde her kıvılcım bir ormanı yakar. Her kıvılcım bir köye sirayet edebilir. Bunun mesuliyetini kimse üzerine almasın ve dikkatli olsunlar. Hassaten sizler aracılığıyla buradan duyuru yapmak istiyorum. Dün Mahmutbey köyünün hemen yakınına kadar geldi yangın. Orman, helikopterler, uçak yani saatler süren büyük çabayla ancak kontrol altına alabildik. Hem köydeki yerleşim yerlerini riske atmamak için hem de on yılların, yüzyılların emeği, ormanlarımızı heba etmemek için kesinlikle anızları yakmayalım" diye konuştu.

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