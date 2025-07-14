İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonlarında yapılan duruşmada tutuklu sanık Ahmet Özer ve avukatları yer aldı.

Duruşmaya CHP Milletvekilleri Turan Taşkın Özer, Sezgin Tanrıkulu, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP yöneticileri, gazeteciler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Tanıklar arasında yer alan ve Ahmet Özer ve avukatlarının tanıklığına karşı çıktığı Erkan Çakır, duruşmaya sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Ahmet Özer’in kendisinden daha önce şikayetçi olduğu ve yargı süreci devam eden Çakır, ifadesine "Ahmet Özer ile bir husumetim yoktur" diyerek başladı. Çakır'a Ahmet Özer ile ilgili “Ahmet Özer PKK destekçisidir” şeklindeki tweeti soruldu.

REKLAM

Çakır ifadesinde "Ben kamuoyu araştırmacısıyım, 3 dönem CHP'de görev aldım. Ahmet Özer’in İmamoğlu tarafından aday gösterilmesine tepki gösterdim. Çünkü ben devletçi CHP'nin 6 okunu benimseyen Kürt bir insanım. Sosyal medyamda Ahmet Özer PKK destekçisidir, aday olmamalıdır dedim. Şimdi ne için burada yargılanıyor hepimiz biliyoruz. Bunları dedim diye hem Mersin'de hem de İstanbul'da yargılandım. Şu anda Ahmet Özer neden tutuklu? PKK destekçisi olduğu için. Ben de bunu söylediğim için yargılanıyorum." şeklinde konuştu.

"KÜRDÜM AMA NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" Çakır, “Ahmet Özer’e sorun ‘pekeke’ der, biz ‘pekaka’ diyoruz. Çünkü o PKK'lıdır. Ben CHP'liyim. Partimde Ahmet Özer gibi birini istemiyorum. Az önce bir yemin ettik. Ben şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki yalan söylemem. Aşırı Kürtçü dediğimiz insanlar Van’da, ‘Esenyurt’ta da bir belediyemiz var’ diyor. Özerklik istediğini ise Van’da, Şırnak’ta herkes söylüyor, Van’da yaptığı açıklamayla ortadadır. PKK şarkıları da çalıyordu platformlarında. Ahmet Özer’in hakkımda şikayetçi olduğu dosya uzlaştırmaya gitti, Ahmet Özer 70 bin TL talep etti avukatı aracılığıyla, ben kabul etmedim dava açıldı.” şeklinde konuşarak sözlerine “Ben bir Kürdüm, ama Türklük üst kimliktir, ne mutlu Türk’üm diyene." diyerek son verdi. REKLAM AHMET ÖZER’E GÖNDERİLEN 3 BİN 600 TL SORULDU Tanıklardan Sezai Bayram’a SEGBİS üzerinden Ahmet Özer gösterildi ve mahkeme başkanı tanıyıp tanımadığını sordu. Bayram, SEGBİS ekranında gördüğü takım elbiseli kişiyi tanımadığını söyledi. Mahkeme başkanı, “Ahmet Özer ile aranızda 3.600 TL bir para trafiği var o sebeple bu dosyaya tanık olarak eklendiniz. Mavi köşk diye bir yerde bir kira ödemeniz oldu mu?” diye sordu.

Bayram, “Yeğenlerim orda oturuyor, anne babası yok, bazen kiraları yetişmiyordu ben ödüyordum.” dedi. MAHKEME ÖZER'İN YEĞENİNİ DE DİNLEDİ Tanık olarak dinlenenler arasında Ahmet Özer’in yeğeni Sertaç Özçoban da vardı. Özçoban, Ahmet Özer ile herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını söyledi. Öz dayısı olan Ahmet Özer'e belediye başkan adayı olduğu dönemde destek olmak için Van'dan İstanbul'a geldiğini belirten Özçoban, "Bu süreçte eş dost akraba imece usulü para toplandı, adaylık sürecinde destek için. Bu nakdi yardımlar toplandı, başkan beyin seçim için kullandığı hesabına yatırıldı." şeklinde konuştu. "AKADEMİSYEN OLARAK FİKİRLERİNE BAŞVURURDUM" Mahkeme başkanı tanık olarak dinlenen Alaattin Erdoğan'a Ahmet Özer ile 2012-2016 yılı arasında 131 kez HTS kaydı tespit edildiği belirtilerek “Bu fazla görüşmenin nedeni nedir? Samimiyetiniz nedir?” Diye sordu. Erdoğan, Ahmet Özer ile siyasi bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Ben 30 yıldan fazladır Mersin’de Eğitim-Sen Şube Başkanlığı yaptığım dönemde Mersin Üniversitesi'ne gidip geliyordum. HADEP il başkanlığı yaptım. İki dönem de Mersin de belediye başkanlığı adaylığım vardı. Kendisinin akademisyen olarak fikirlerine başvurdum. Partimizde de bir kaç kez aday adaylığı başvurusu vardı. Benden destek istiyordu. Ahmet bey ile bu siyasi ilişkiler içerisinde ilişkimiz vardı. Ahmet Özer bir dönem partimizde bilim kurulunda da yer almıştı." şeklinde cevap verdi.

REKLAM “MECZUP OLARAK BİLİNİR, BELEDİYE BAŞKANLARINA İFTİRA ATAR” Tanıklardan sadece Erkan Çakır'ın beyanlarına yönelik cevap vereceğini söyleyen Özer, “Erkan Çakır, kamuoyunda meczup olarak bilinen belediye başkanlarına iftira atan bir adamdır. En sonuncu yalanını da az önce söyledi. 70 bin lira istediğimi iddia etti. Maden böyle bir şey var, kayıtlarda vardır. Ben Erkan Çakır’ı da tanımıyorum, sadece belediye başkanı olduğum için mesnetsiz iddialarda bulunuyor. ‘Van’da dolaştım Ahmet Özer'in özerkliğe destek verdiği söyleniyordu’ diyor. Bu iddia bile olamaz. Mahkemenin bu tanıklığı kabul etmemesi lazım. Bu adam tweetle hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Hakkında onlarca dava vardır. Bu kişi hakkında şikayetçi oldum. Aramızda husumet vardır. Tanıklığı kabul edilmemelidir. İftiracı ve yalancı bir kişidir” dedi. TUTUKLULUĞUN DEVAMI İSTENDİ Ahmet Özer hakkında görüşünü açıklayan savcı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. TAHLİYE KARARI Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Özer için adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Özer, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hala tutuklu bulunuyor.