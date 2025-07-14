Bodrum, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak 'The Crown'da canlandırdığı Galler Prensesi Diana rolü ile adını geniş kitlelere duyuran İngiliz oyuncu Emma Corrin de sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Türkiye'yi tercih etti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emma Corrin, sevgilisiyle birlikte Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

Emma Corrin, sevgilisiyle birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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Şezlongda uzanan âşıklar, bir ara romantik anlar yaşadı ve birbirlerini öpücüklere boğdu.

Etraftakilere aldırış etmeden yakınlaşmaya devam eden âşıkların o anları, objektiflere böyle yansıdı.