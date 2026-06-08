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        Haberler Gündem SON DAKİKA! Kaza sonrası kapatılan Avrasya Tüneli tekrar açıldı - Son dakika haberi

        Kaza sonrası kapatılan Avrasya Tüneli tekrar açıldı

        Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde bir aracın yangın panosuna çarpması sonucu musluk sistemi patladı. Tünel, oluşan su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Arızanın giderilmesinin ardından tünel araç trafiğine tekrar açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

        Avrasya Tüneli, meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

        Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç tünelin yangın söndürme panosuna çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme sistemi patlayarak, tünele su doldu.

        Ekiplerin suyu durdurma çalışmaları sürerken, tünel araç trafiğine kapatıldı.

        Valilik'ten yapılan açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" denildi.

        TRAFİĞE AÇILDI

        Valilikten yapılan açıklamada, tünel saat 09.00 itibariyle trafiğe tekrar açıldı.

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