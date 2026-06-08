Avrasya Tüneli, meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç tünelin yangın söndürme panosuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme sistemi patlayarak, tünele su doldu.

Ekiplerin suyu durdurma çalışmaları sürerken, tünel araç trafiğine kapatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" denildi.

TRAFİĞE AÇILDI

Valilikten yapılan açıklamada, tünel saat 09.00 itibariyle trafiğe tekrar açıldı.