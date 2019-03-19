Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta incelemelerde bulundu ve Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada: "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alındı, kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.