Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada Kasım ayı dış ticaret verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Pekcan, "Ticaret Bakanlığımızca açıklanan Kasım ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatiflere İlişkin Geçici İdari Verilerine göre, Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen ay itibarıyla ihracatımız 15,5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştı. İhracatımızda bir rekor da son 12 aylık dönem itibarıyla geldi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselirken, bu rakam da Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu" ifadelerini kullandı.
"Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz"
Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabetçi gücünü artırmak için sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarını görmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Pekcan, 2018 yılının ihracatta rekorlar yılı olarak geçmeye devam ettiğini dile getirdi.
Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yıl sonu ihracat değeri olan 170 milyar dolar hedefine ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:
TÜRK LİRASI İLE DIŞ TİCARET
Pekcan, önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatlarına ve sanayicilere verilen desteklerle beraber Ar-Ge faaliyetlerinde yoğunlaşacak üretim yapısıyla dış ticaret dengelerinin daha da iyileşeceğine inandıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 100 Günlük İcraat Programı kapsamındaki TL'nin dış ticaretteki kullanımını artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda da tüm paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlediklerini belirten Pekcan, "Kasım ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 174 olurken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk lirası ile gerçekleştirdik. Kasım ayında Türk lirası ile yapılan ticaretin hacmi, 4,8 milyar TL’si ihracat, 5,3 milyar TL’si ithalat olmak üzere toplam 10,1 milyar TL’ye ulaştı. Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan destek mevzuatımızı sadeleştiriyoruz bir taraftan da firmalarımızın bu destekleri tanımasını ve faydalanmasını kolaylaştırıyoruz. Vizyonumuz, kolay desteklerimizle daha fazla kadın girişimcimizi, KOBİ’lerimizi, esnaf ve sanatkarlarımız ile genç girişimcilerimizi küresel pazara açmak, onları ihracatçı hale getirmek; böylece ihracatı tabana yaymaktır" ifadelerini kullandı.
"Aktif firma sayısındaki artış ekonomiye güveni gösteriyor"
Türkiye'de faaliyet gösteren aktif firma sayısının Kasım ayında 1 milyon 896 bine ulaştığını bildiren Pekcan, bu yılın başından beri firma sayısının 99 bin artması, ticaret erbabının güçlü Türk ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Dünya Bankası tarafından yayımlanan Doing Business Raporu’nda 17 sıra yükselerek 190 ülke içinde 43'üncü olduğunu ifade eden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Aynı Raporun dış ticaret bölümünde ise ülkemiz 29 sıra birden yükselerek 42'nci sırada yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, hem iç ticarette, hem dış ticarette hem de gümrüklerde çağın bir gereği olan dijitalleşme ve mevzuat sadeleştirmesi alanındaki çalışmalarımızla, Türkiye’yi dünyanın en kolay ticaret yapılan, en kolay iş yapılan ülkeler ligine yükseltmeyi planlıyoruz.
Bakanlık olarak yeni dönemde yüksek katma değerli; teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracatın teşvik edilmesini ve böylece ülkemizi yüksek gelirli ülkeler sınıfına eriştirmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlarda, yükselen sektörlerde daha aktif olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dış ticaretteki gücünü artırmak için kamu-özel-STK iş birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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