Kasım ayı ihracat verilerine göre kasımda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi. Böylece 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak tarihteki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı.

Kasım ayında TL ile ihracat yüzde 17,2 artışla 4,8 milyar TL ile oldu. İhracat yapılan 220 ülke/bölgeden 174’üne TL ile ihracat gerçekleştirildi.

Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7,8 artışla 168,1 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 7,7 artışla 154,2 milyar dolara çıktı. Kasım ayında, 2018 yılı Ekim ve Mart aylarından sonra, tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “2018 rekorlara imza attığımız bir yıl olarak kayıtlara geçiyor. Ekim ayında tarihteki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirmiştik. Bu kez de tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatçılarımızın yoğun gayretleri ile 170 milyar dolar olan yılsonu hedefimize emin adımlar ile ilerliyoruz” dedi.

Gülle: “İnsan kaynağı ihracatçılar için en önemli konuların başında geliyor”

Son dönem ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülle, “Biz ihracatı yeni rekorlara taşırken, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019’a güçlü bir şekilde giriş yapacağımızın müjdesini verdi. Böyle bir seferberliği dört gözle bekliyorduk. Biz de ihracatçılar olarak istihdam seferberliğine destek verecek, daha çok üretime ve daha çok ihracata odaklanacağız. Çünkü insan kaynağı ihracatçılar için en önemli konuların başında geliyor. İstihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi en çok önem verdiğimiz konular arasında. İstihdam seferberliğinin yanı sıra, daha fazla eleman çalıştırılmasını teşvik etmek için SGK işveren prim indirimi uygulanması faydalı olabilir” dedi.

Gülle: “İhracatın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına etkisi pozitif olacak”

TİM Başkanı Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Hükümetimizin mevcut yaklaşımı gösteriyor ki ihracat ekonomi gündemimizin merkezindeki yerini koruyor. TİM olarak bizlerin de hedefi ihracat ile büyüyen, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. 2018 ikinci çeyrek büyüme rakamlarımıza pozitif katkı veren ihracatın, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında da etkisini pozitif yönde göreceğiz.”

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Yüzde 96,3

Kasım ayında ithalat ise 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,3 olurken, bu oranda geçtiğimiz Ekim ayının ardından en yüksek ikinci değerine ulaşıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ile ilgili de değerlendirmelerde de bulunan İsmail Gülle, “Ülkemizin ithal ettiği ürünlerden daha fazlasını ihraç eder konuma gelmesi ekonomik dengeler açısından önem taşımaktadır. Artık dış ticaret açığının finansmanı Türkiye’nin gündeminden çıkmalıdır. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye’dir. Bugün baktığımızda üretim için ciddi anlamda hammadde ve ara mal ithalatı yapılıyor. İşte bu döngüyü sona erdirmek ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için katma değeri yüksek ürünlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Bunun için de yerli ve milli üretimin artması gerekmektedir” diye konuştu.

Miktar Bazında Artış Sürüyor

Kasım ayı ihracat miktarı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,6 artışla 12,2 milyon tona yükseldi. 2018 Kasım ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

En Yüksek Artış Çelik Sektöründe

Kasım ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 2,7 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 1,7 milyar dolarla çelik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Toplam ihracatını yüzde 56 artırarak en yüksek artışı yakalayan çelik sektörü, Avrupa pazarına açılımı ile dikkat çekti. AB’ye ihracatını yüzde 76 artıran çelik sektörü, Belçika’ya ihracatını 8 kat artırarak önemli bir başarı yakalarken, sırasıyla yüzde 96 ve yüzde 86 artış ile İtalya ve İspanya, sektörün ihracatında öne çıkan diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü, yüzde 32 artışla çeliğin ardından en çok ihracat artışı yaşanan ikinci sektör oldu. Savunma ve Havacılığı, yüzde 21,3 artış ile Makine ve Aksamları sektörü izledi.

AB’ye İhracat Yüzde 10,8 Artarken Toplam İhracattaki Payı Yüzde 50 oldu

Ülke gruplarına göre ihracatta, AB’ye ihracat yüzde 10,8 artarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’yi 2,2 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 1,4 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. Kasım ayında 145 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 75 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 994 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 872 milyon dolar ile İtalya ve 856 milyon dolar ile Irak izledi.

En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke içerisinde ise Cezayir yüzde 72 artışla dikkat çekti. Kasım ayında Cezayir’e ihracat 208 milyon dolar oldu.

54 İl İhracatını Artırdı. Karadeniz Bölgesi’nden İhracat Atağı

Kasım ayında 54 il ihracatını arttırırken, 28 ilde ise ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,6 milyar dolar ile İstanbul, 1,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 865 milyon dolarla İzmir, 750 milyon dolarla Ankara olurken Kastamonu, ihracatını 3 kattan fazla artırarak ekim ayından sonra kasım ayında da en fazla artış gösteren il oldu.

Kasım ayında Karadeniz Bölgemizin ihracat atağı dikkat çekti. Bölge illerimiz Rize ve Samsun da, ihracatını 2 kattan fazla artırarak, Kastamonu’nun ardından en çok artış gösteren iller oldu.

Kasım ayında 36.630 firmamız ihracat yaparken, 1459 firma ilk kez ihracat yaparak ihracat camiasına katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ