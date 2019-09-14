Bankalar birer birer faiz indiriyor

Faiz oranları düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 ayda 750 baz puan düşürmesiyle bankalar da düşen faizleri tüketicilere sundukları kredilere yansıtmaya başladı.

İlk olarak Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. Ardından Ziraat Bankası ve VakıfBank ile Türk Eximbank da indirime gitti.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

Ziraat Bankası ise kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 13, 2019

VakıfBank cephesi ise bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti.

VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faizoranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti.

Açıklamaya göre, 16 Eylül’den itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak.

KOBİLERE MÜJDE

Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e düşürüldüğü belirtildi.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının 36 ay için TÜFE+yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE+yüzde 2,50 seviyesine indirildiği ifade eden açıklamada, böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapıldığı kaydedildi.