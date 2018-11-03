Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla mayıs ayından bu yana pompaya yansıtılmıyor. “Eşel mobil” adı verilen bu uygulamada, zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Böylece, pompa fiyatları sabit tutuluyor.

Benzin fiyatlarının uluslararası piyasalarda olağanüstü düzeyde düşmesi, yeni bir durum yarattı. Ton fiyatı önceki gün 30 dolar birden geriledi.

Bu düşüş sonrasında devletin, benzinde vergi gelirlerinden karşıladığı zam ihtiyacı sıfırlandı. Litre başına öngörülen 2 lira 37 kuruşluk tavan ÖTV tutarına ulaşıldı. Bunun üzerine litrede 17 kuruşluk indirim yapıldı.

Şimdi, yeni indirimlerin söz konusu olup olmadığı soruluyor? Dünyada benzin fiyatlarının ve iç piyasada dolar kurunun düşmeye devam etmesi halinde yeni indirimler bekleniyor. Ancak devlet, benzinde tavan ÖTV tutarını artırırsa indirim yapılamaz. Bu durumda devletin vergi gelirleri artar.

MOTORİN BENZİNİ SOLLAYACAKTI

Peki, motorinde durum ne, indirim var mı?

Benzin düşüyor, ancak motorin fiyatları yüksek seyrini devam ettiriyor. Motorinde, halen devlet 50 kuruş zam ihtiyacını ÖTV’den karşılıyor. Kdv ile birlikte litrede zam ihtiyacı yaklaşık 60 kuruş.

Eşel mobil sistemi uygulanmasaydı, motorin fiyatları benzini sollayacaktı. Motorinin litre fiyatı 7 TL’yi geçecekti. Benzinin litre fiyatı, il bazında birkaç kuruş değişmekle birlikte 6,85 TL.

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