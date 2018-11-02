Benzinde, gözler akaryakıt pompasında… 24 saat içinde ya 15 kuruş + KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenecek. Sektörde beklenti, indirim yapılabileceği yönünde.
Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla mayıs ayından bu yana pompaya yansıtılmıyor. “Eşel mobil” adı verilen bu uygulamada, zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor.
Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs 2018 tarihli kararnamesinde, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarının 17 Mayıs tarihindeki ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanması hüküm altına alındı.
Benzinde, tavan ÖTV tutarı 2 TL 37 kuruş olarak belirlendi.
FİYAT DÜŞÜYOR
Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatının düşmesi, iç piyasayı da etkiledi. Benzinde, art arda indirimler gündeme geldi. Hafta başında 17 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre benzin satışından tahsil ettiği ÖTV tutarı da 17 kuruş artırıldı. Bu artışla birlikte benzinde tahsil edilen ÖTV miktarı, 2 TL 35 kuruşa çıktı. Devletin, benzinde ÖTV’den karşıladığı zam ihtiyacı, 2-3 kuruşa kadar düştü.
TAVAN DELİNECEK
24 saat içinde 17 kuruşluk yeni bir indirim daha söz konusu… Eşel mobil sistemi uygulandığı için ÖTV tutarında 17 kuruşluk artış yapılması gündeme gelecek. Ancak bu durumda benzindeki ÖTV tutarı 2 TL 51-52 kuruş olacak. 17 Mayıs tarihindeki 2 TL 37 kuruşluk tavan ÖTV tutarı aşılacak.
NE YAPILACAK?
Benzinde, bu durumda 24 saat içinde ya 15 kuruş + yüzde 18 KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenecek. Sektörde beklenti, indirim yapılabileceği yönünde.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.