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Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha! Önce gözleri gitti durumu kritik

Sahte içki nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği Bursa'da bir vaka daha ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinden yardım isteyen 62 yaşındaki Mehmet P. sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Mehmet P.'nin gözlerinin görmediği durumunun kritik olduğu öğrenildi

Son dakika: Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha!
Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha!
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İHA

Bursa'da sahte içkiden zehirlenenlere 62 yaşındaki Mehmet P. de eklendi. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Mehmet P.'nin gözlerinin görmediği durumunun kritik olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mehmet P. (62) akşam saatlerinde aldığı alkolleri içmek için evine gitti. Evde alkol aldıktan sonra rahatsızlaşan Mehmet P. durumunu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet P.'nin durumunun kritik olduğu ve gözlerinin de görmediği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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