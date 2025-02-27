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        Haberler Gündem Politika Çelik: Özel, TSK'nın komuta heyetini hedef almıştır | Son dakika haberleri

        Çelik: Özel, TSK'nın komuta heyetini hedef almıştır

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:29
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        "Özel, TSK'nın komuta heyetini hedef almıştır"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

        Çelik paylaşımında şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır.

        Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

        CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."

        NE OLMUŞTU?

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin 25 Şubat’taki grup toplantısında “TSK'dan 5 teğmeni ihraç ettiler. Korgeneral Tevfik Algan, bu ihraca itiraz etti. Algan'ın bu tavrından rahatsız olanlar kendisini sürgüne göndermek istediler. O da istifasını verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum, siz arkadaşlarınızın duasını değil bedduasını almış bir insansınız. Günü geldiğinde hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

        Özel’in bu sözlerine bir gün sonraki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda sert yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar, şunlar, bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Gereği neyse komuta kadememizi toplayacağım manevi tazminat davasından tut her noktada davayı açacağız tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını, Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim” demişti.

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