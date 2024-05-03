CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne tepki göstermek ve atanamayan öğretmenlere dikkat çekmek için bakanlık önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Grup Başkanvekili Murat Emir ve milletvekilleri, TBMM'den MEB'e yürüdü.

Bakanlık önünde toplanan CHP milletvekilleri, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ve atanamayan öğretmen sorununa ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 'Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ne ilişkin, "Yeni bir taslak eğitim programı olmaktan çok, çağ dışı bir eğitim manifestosu niteliği taşıyan program, adından başlayarak bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı, bilimsel değil, polemik bir metindir. Eğitim biliminin geldiği noktayı göstermesi açısından ibretlik bir durumdur ve asla kabul edilemez. 'Türkiye Yüzyılı' gibi bir partinin seçim sloganı olarak kullandığı ibarelerin, milli eğitim gibi temel bir alanın başlığı haline getirilmesi parti devleti anlayışının dayatılması ve kamu yönetimi anlayışının geldiği noktayı göstermesi açısından ibretlik bir durumdur. Yine çok uzun yıllardır, tüm yurttaşlarımızın tam bir dil birliği ile kullandıkları 'Eğitim' kelimesi yerine 'Maarif' kelimesinin kullanılması, Bakan Yusuf Tekin ve kadrosunun ideologları Nurettin Topçu ve intisaplı oldukları cemaatlere selam çakmaktan başka günlük yaşamda karşılığı olmayan çabalardır" diye konuştu.

'SÖZ VERDİĞİNİZ ATAMALARI YAPIN' Mülakat sistemi ve atanamayan öğretmenlerle ilgili konuşan Özçağdaş, "Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğiniz 1 milyon 155 bin öğretmenin sorunlarını çözün, onlara insanca yaşama şartları sağlayın. İktidarı devraldığınızda sayısı 68 bin olan, bugün ise 1 milyona yaklaşan atanamayan öğretmen sorununu çözün. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik bir emek sömürüsüdür, derhal bundan vazgeçin. Ücretli öğretmen varsa, atanmayan öğretmen var, demektir. Söz verdiğiniz atamaları yapın. 2002 Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları ile ek atama sözü verdiğiniz öğretmenlerin sesine kulak verin. Öğretmenleri kendi kriterlerinize göre elemek için yeni yollar aramak yerine Cumhurbaşkanının seçim vaadinde söylediği gibi mülakat uygulamasını kaldırın" dedi.