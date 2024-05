CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne tepki göstermek ve atanamayan öğretmenlere dikkat çekmek için bakanlık önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Grup Başkanvekili Murat Emir ve milletvekilleri, TBMM'den MEB'e yürüdü.

Bakanlık önünde toplanan CHP milletvekilleri, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ve atanamayan öğretmen sorununa ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 'Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ne ilişkin, "Yeni bir taslak eğitim programı olmaktan çok, çağ dışı bir eğitim manifestosu niteliği taşıyan program, adından başlayarak bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı, bilimsel değil, polemik bir metindir. Eğitim biliminin geldiği noktayı göstermesi açısından ibretlik bir durumdur ve asla kabul edilemez. 'Türkiye Yüzyılı' gibi bir partinin seçim sloganı olarak kullandığı ibarelerin, milli eğitim gibi temel bir alanın başlığı haline getirilmesi parti devleti anlayışının dayatılması ve kamu yönetimi anlayışının geldiği noktayı göstermesi açısından ibretlik bir durumdur. Yine çok uzun yıllardır, tüm yurttaşlarımızın tam bir dil birliği ile kullandıkları 'Eğitim' kelimesi yerine 'Maarif' kelimesinin kullanılması, Bakan Yusuf Tekin ve kadrosunun ideologları Nurettin Topçu ve intisaplı oldukları cemaatlere selam çakmaktan başka günlük yaşamda karşılığı olmayan çabalardır" diye konuştu.

'MUSTAFA KEMAL'İ UNUTTURMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de göreve gelen her Milli Eğitim Bakanının bakanlığı yapboz tahtasına çevrildiğini belirterek, "Her gelen eğitimle oynadı ve her gelenin asıl maksadı milli eğitimi, milli karakterden uzaklaştırıp dinsel ve özellikle de gerici düşüncelere bağlamaktı. Biz bu maarif modelinin, ne ismini ne hazırlanış yöntemini ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, laikliği yok saymak, Mustafa Kemal'i ve devrimleri unutturmak, kimsenin haddi ve hakkı değildir" ifadelerini kullandı.