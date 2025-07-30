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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çiftlikte metan gazı 2 can aldı! | Son dakika haberleri

        Çiftlikte metan gazı zehirlenmesi! 2 can kaybı var!

        Ankara'da bir besi çiftliğinde metan gazı zehirlenmesi meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:29
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        Çiftlikte metan gazı 2 can aldı!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde gördü.

        TEMİZLİK YAPARKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER

        İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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