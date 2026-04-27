Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz iddiası: Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

ARIYER'de gece saatlerinde sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 kadın iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Etiler'de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.'nin (22) "Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)