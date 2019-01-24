Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 49. Dünya Ekonomi Forumu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasında zirveyi izleyen Türk basın mensuplarına temaslarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Soruları da yanıtlayan Albayrak, Çin ve Güney Kore ile ticaret açığı konusunda çok ciddi bir çalışma yürütmeye başladıklarını aktardı. Albayrak "Türkiye'nin muhatap ülke ilişkilerinde 'kazan kazan' ilişkisini bundan sonra daha etkin bir şekilde yürüteceğinin altını çizmiştim. Biz muhataplarımıza bunu açık ve net şekilde ifade ettik. Karşılıklı kazan kazandan ziyade tek taraflı kazan ilişkisini yürütmesi mümkün değil. Bu yıl içerisinde çok daha etkin ve farklı bir Güney Kore ve Çin politikası gözlemleyeceğiz. Her iki ülkeyle uzun yıllara dayanan dost ilişkilerimiz var. Küresel koşullar içerisinde Türkiye olarak ali menfaatlerimizi çok daha etkin değerlendireceğiz. Çin ve Güney Kore ile mutlu bir ticari ilişkimizin olmadığını söyleyebiliriz. Çin ve Güney Kore'ye karşı bu tarz bir açıkla devam edemeyeceğimizi söyledik. Çok daha aktif bir Güney Kore ve Çin politikası gözlemleyeceğiz." diye konuştu

NETİCELERİ ALMAYA BAŞLADIK

Toplantılardan dönmeden etkilerini almaya başladıklarını aktaran Albayrak "Gayet başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Davos'ta küresel eko sistem açısından ortak hareket etmenin ne kadar hayati olduğu, Türkiye açısından bakıldığında özellikle 2018 yılında ve darbe başta olmak üzere, Irak ve Suriye'de yaşanan süreçlerin Türkiye'de oluşturduğu süreçlerin bertaraf edilmesi konusunda bir kez daha teyit edildiği, takdir edildiği gayet başarılı bir Davos ziyareti ziyareti gerçekleştirdik. Birçok kişide şunu gördük ki, süreçlerden Türkiye'nin çok güçlü bir refleks göstererek başarılı bir şekilde bu politikalar doğrultusunda ne kadar olumlu başarılı bir setiyle karşı karşıya kaldık ve övgü aldık. Siyasi olarak birçok ülke muhatabımız, mevkidaşımızla, Almanya, Rusya, Danimarka olsun birebir yüz yüze görüşme fırsatımız oldu." dedi.

Davos zirvesinin neticelerinin alınmaya başladığını belirten Albayrak "Önümüzdeki Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız. Muhtemelen ilk baharda Almanya seyahatimiz gerçekleşecek" diye konuştu. Albayrak, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm bu süreçlerde her geçen gün teker teker hayata geçirmesiyle bu güven ortamının makro ve mikroya yansıması açısından, Türkiye açısından, paydaşları açısından güçlü bir döneme girileceğini söyledi.





ETKİN, AKTİF VE STRATEJİK BİR HAZİNECİLİK ORTAYA KOYACAĞIZ

Önümüzdeki dönemde çok daha aktif bir hazinecilik ortaya koyacaklarını kaydeden Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Her kuruşu etkin bir şekilde kullanmak. Kur, para birimi, vadeyi çok daha etkin bir halde kullanılacak. Buna alışık olmayan bazı piyasa yorumcuları farklı şeylerle karşı karşıya kaldılar. Son çeyrekte bütçelediğimiz faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın bir gelir elde ettik. Kimse bizden reel ekonominin gerçeklerini, sanayi, endüstri, istihdam dengelerinden kopacak bir nakit akışı beklemesin."

BÜTÇE DİSİPLİNİ DEVAM EDECEK

Albayrak enflasyonda çok yakın takip ve markajlarının devam ettiğini, 2019'u reel ekonomi ve büyümeye dayalı olarak güçlü şekilde kapatacaklarını anlattı. Albayrak "2019 ilk çeyreğinde birileri bütün algı oluşturmaya çalışmasına rağmen ikinci, üçüncü çeyrekte birçok beklentilerin aksine çok daha olumlu şekilde tamamlayıp, reel ekonomiyi ve büyüme hızını güçlü bir şekilde kapatacağız. Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek. Piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından bütçe disiplini, güçlü bir tasarruf ve dengele çerçevesinde oturtulmuş. Enflasyonda mücadelede yeni sistemin getirdiği çok güçlü yetkin ve etkin politikalarıyla attığımız adımlarla enflasyonda süreç etkin bir şekilde devam ediyor. Şubat ve Mart ayı bunun devamı olacaktır. Çok ciddi ve yakın bir takipteyiz. Bazılarının ters köşe olduğu nokta burası; çok güçlü bir cevap verdi Türkiye reel ekonomiyle. En önemlisi müthiş bir ekonomik koordinasyon aklıyla hareket edilen bir süreçten bahsediyoruz." dedi.

2019 BÜTÇESİNDE TEK SEFERLİK GELİR ÖNGÖRMEDİK

2019 bütçesinin çok muhafazakar bir bütçe olduğunu belirten Albayrak "2019'da büyüme, piyasa beklentileri, enerji fiyatı tahminleri, faiz maliyetlerinin oluşturacağı çok güçlü olacak. 2019 bütçesinin çok daha rahat bir bütçe olacağını öngörüyorum" dedi. Kurla alakalı dünyanın hiçbir ülkesinde bir tahminde bulunmasını beklenin doğru olmadığını kaydeden Albayrak "Türkiye belki uzun yıllar kur konusunda stratejik akılla, çok büyük koordinasyonla stratejiler belirlemiş olabilir. Türkiye kaliteli büyüyecekse kurun ortaya koyduğu analiz edip çok stratejik bir akla sahip olmak zorunda. Kurun rekabetçi değil Türkiye reel ekonomisine etkisinin çok daha yakından gözetildiği bir şekilde olmalıdır" ifadesini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ HAZİNE BORÇLANMALARINDA MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK

Ayrıca çok daha aktif hazinecilik ortaya koyacaklarını belirten Albayrak "Önceliğimiz hazine borçlanmalarında maliyetleri düşürmek." dedi.

KDV İADELERİNDE ÖNCE RAKAMLARLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR

KDV iadelerinin çok basit bir konu olmadığına dikkat çeken Albayrak "KDV iadelerinde önce rakamlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Ocak ayı itibarıyla ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha büyük olduğu yönünde" diye konuştu.

Piyasalardaki canlanmayla birlikte reel ekonominin hızlı toparlanacağını düşündüklerini ifade eden Albayrak "31 Mart'tan sonra artık seçimsiz bir döneme gireceğiz. Çok daha etkin bir döneme gireceğiz. Küresel süreçlerin Türkiye'de daha etkin fırsata döndüğü bir dönem olacaktır" dedi