Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Büyüme, yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Türkiye'nin iç tüketimi şu an yolunda. Türkiye bir ihracat ülkesi.

- Herkes (Merkez Bankası) kendi işini yapıyor. Merkez Bankası işini son bir kaç aydır çok iyi yapıyor. Analitik bir şekilde verileri inceleyerek işlerini yapıyorlar.

- İlk çeyrek beklentilerimizden daha iyi başladı. Mali ve para politika uyumu son yıllların en iyi seviyesinde. Odaklandığımız konu büyüme, kaliteli büyüme. Türkiye ekonomisi çok büyük bir strateji avantajına sahip.

- Türkiye, Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak

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