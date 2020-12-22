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İzmir'de çocuk maganda, pompalı ile dehşet saçtı! Suç makinesi çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı. Çocuk magandanın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan çocuk, anneannesinin evinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Yapılan araştırmada gözaltına alınan M.B.'nin yağma, otodan hırsızlık, kapkaç, açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu ve dosya firarisi olduğu öğrenildi

Son dakika: Çocuk maganda dehşet saçtı! Suç makinesi çıktı
Çocuk maganda dehşet saçtı!
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DHA

İzmir''in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki magandanın pompalı tüfek ile rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan M.B., rastgele ateş açarak çevredekileri endişelendirdi. Gencin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. (30) yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri S.U.'yu ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

YAŞI GENÇ ANCAK DOSYASI KABARIK

Burada tedaviye alınan S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasının ardından anneannesinin evinde bulundu. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.B., Konak İlçe Emniyet Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Bu arada yapılan araştırmada gözaltına alınan M.B.'nin yağma, otodan hırsızlık, kapkaç, açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu ve dosya firarisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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