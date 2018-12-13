İlk 100 günlük icraat programımızın sonuçları ile önümüzdeki 100 günlük hedefleri paylaşmak üzere bir aradayız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Geride bıraktığımız 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak yeni bir açılım kazandıracağız.

Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programı sürecinde gerçekleştirdikleri gayret için teşekkür ediyorum.

Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sürecine geçişi yönettik diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Milletimize verdiğimiz sözleri gerçekleştirmeye çalıştık. Hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe kat ettik.

Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Karamsarlık pompalayan siyaset simsarları ekonomistler köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Allah'ın izni ile ikinci 100 günlük programı uygularken de aynısı yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacak, fırsat vermeyeceğiz.

İLK 100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA YÜZDE 97'LİK PERFORMANS

Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan hakkın ve halkın rızası için gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlumlar için çalışmaya, üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.

İlk 100 günlük programda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir performansa ulaştık. 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında önemli, tarihi milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok proje bulunuyor. Öte yandan ilk 100 günlük icraat programındaki kalan 60 eylemin 10 tanesinin mevzuat hazırlıklarını da tamamladık. Durmak yok yola devam...

29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini aldı. Tüm etapları devreye girdiğinde yılda 200 milyon kapasiteye çıkacak bu havalimanı hemen her yönüyle dünyada parmakla gösterilen projelerden biri oldu.

Millet bahçelerinden 5 tanesini hizmete sunduk. İşte güzellikleri görüyorsunuz. Sahip olduk daha da devam edeceğiz inşallah. 28 adet Millet Bahçemizin inşaat ve proje çalışmalarını da bu süreçte tamamladık. İnşallah 81 ilimizin tamamına bir adet kazandıracağız.

5.5 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibari ile gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu. 400 eylemin hepsi revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar sarf ettik.

Planlanandan daha az bütçeyle gerçekleşmesinin sebebi uygulamaya koyduğumuz tasarruf tedbirleridir. Yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz.

Enerji Bakanlığımız Şırnak ve Artvin ile 42 ilçeyi ve 4 organize sanayi bölgesini doğalgaz konforuyla tanıştırdı. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz. Bin maden sahası ihaleyle ekonomiye kazandırılacak.

Tarım sektörü için 3 yeni gübre üretimine başlıyoruz. Yurt yatak kapasitesini 75 bin artırdık. Batı'da olan Doğu'da da olacak, bizde ayrım yok.

698 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık.

AKM İHALESİ OCAK AYINDA

2019'un sonuna kadar TürkAkım'ın topraklarımızdaki inşaatını bitireceğiz. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

30 yeni gençlik merkezini hizmete alacağız. 17 dakika projesini başlatıyoruz, uzman konuşmacılarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz. 12 bin dersliği tamamladık, tam gün öğrenci sayısını yüzde 71'e çıkardık

Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele eylem planı hazırlanacak. Düzensiz göçün önlenmesi için 4 yeni gönderme merkezi kurduk. 112 acil çağrı merkezi sayısını 44 ile çıkarıyoruz.

23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Kimlik ve sürücü kartı randevu süreci 10 güne inecek. AKM'nin ihalesi ocak ayı içerisinde yapılacak, temeli atılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık.

Anne ölüm oranını yüz binde 14'ün altına indireceğiz. Sağlıkta yanlış yapanın canını yakarız. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A. Ş.'yi kurduk. Obezite ile mücadele için 30 adet obezite merkezi açıyoruz. Dijital hastane sayısına 10 adet daha ilave edeceğiz.

TEKNOLOJİDE ÜST LİG HEDEFİ

Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk, üst lige çıkacağız. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 artırdık. Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini yaptık.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Kırsal kalkınmaya yönelik 7 proje ile çiftçimize 710 milyon liralık destek sağladık.

Entegrasyona yönelik mevzuat altyapısını oluşturuyoruz. Gümrük tarife arama programının uygulamaya alınmasını sağlıyoruz. Gümrüklerde elektronik bilgilendirme platformunun oluşmasını sağlıyoruz.

OTOYOL AĞI 2815 KİLOMETRE OLACAK

120 kilometre yeni otoyol daha yaparak otoyol ağını 2770 kilometreye çıkardık. Dağları deldik. Biz ferhatız ferhat.. Şirin de milletimiz.

Van Gölü'nde hizmet verecek İdris-i Bitlis feribotunun yapımını tamamladık. Denize elverişlilik belgesini aldık. Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminal binalarını hizmete sunduk.

Evrensel hizmet kapsamında yürütülen çalışmalarla 997 yerleşim yerine daha 4.5G mobil internet erişimi sağladık. Toplam yenilenmiş demiryolu uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye yükselttik.

Mersin ve Konya'da toplamda 2 milyon 596 bin ton toplam kapasiteye sahip iki lojistik merkezini açılışa hazır getirdik. Yap işlet devret modeli otoyol çalışmalarıyla yüksek standartlı ve emniyetli 73 kilometre yolu da bitirerek otoyol ağımızı 2 bin 815 kilometreye yükseltiyoruz.

Bakanlıklarımızın yanında Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımız da yaptıklarıyla yanımızda. Altay Tankının motor sisteminin geliştirilmesi projesine başlandı. Yerli insansız hava aracı sayısı 52'den 58'e çıkarıldı.

Atak projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. MİLGEM fırkateyn sözleşmesini imzalıyoruz. F35 projesi için inşaat faaliyetlerini tamamlıyoruz. 2 helikopteri daha kullanıcılarına teslim ediyoruz. Akıncı insansız hava aracı projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. Ortak menzilli seyir füzesinin çalışmalarına başlıyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ