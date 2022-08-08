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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Dehşet anı kamerada! Anne ve bebeği böyle öldü - VİDEO
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Dehşet anı kamerada! Anne ve bebeği böyle öldü!

Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi

Son dakika: Dehşet anı kamerada! Anne ve bebeği böyle öldü - VİDEO
Dehşet anı kamerada! Anne ve bebeği böyle öldü!
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İHA

Çorum'da kaza, İskilip kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Sinan D. yönetimindeki kargo şirketine ait kamyon, Fatih Benli'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göde kazada otomobil sürücüsü Fatih Benli ve otomobilde bulunan eşi Dudu Benli yararlanırken, kızı Ayşe Zümra Benli olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan Fatih ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Benli'nin merkeze bağlı Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da kırmızı ışık ihlali yaptığı ihlal eden kamyon otomobile çarpıyor.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil savrulan otomobil orta refujde aydınlatma direğine çarptığı görülüyor. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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