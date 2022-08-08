Dehşet anı kamerada! Anne ve bebeği böyle öldü!

ANNE DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan Fatih ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Benli'nin merkeze bağlı Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.