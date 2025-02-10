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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 10 Şubat tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Şubat 2025 son dakika depremler sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 07:23 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:23
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor. İşte, 10 Şubat 2025 Pazartesi son dakika depremler listesi...

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        EGE DENİZİ'NDE ART ARDA DEPREMLER

        Ege Denizi'nde art arda 5,1, 4,5 ve 4,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1, saat 22.16'da 4,5, saat 22.25'te de 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        Türkiye kıyılarına yaklaşık 200-250 kilometre uzaklıktaki depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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        10 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ ( 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-10 06:32:5736.5722225.666947.0ML3.3Ege Denizi

        2025-02-10 06:29:19 36.62694 25.6225 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-10 05:26:5036.6302825.821117.0ML3.2Ege Denizi

        2025-02-10 05:23:1736.5530625.653617.0ML3.3Ege Denizi

        2025-02-10 05:07:37 36.59861 25.54083 7.0 ML 3.6 Ege Denizi

        2025-02-10 04:50:4336.5922225.466947.0ML3.4Ege Denizi

        2025-02-10 04:41:51 36.64167 25.69056 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-10 04:24:4935.9688925.633617.0ML3.5Ege Denizi

        2025-02-10 03:59:5436.5741725.377227.0MW4.3Ege Denizi

        2025-02-10 03:58:44 36.66583 25.66028 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-10 02:47:5536.6691725.608337.0ML3.7Ege Denizi

        2025-02-10 01:50:1736.657525.563067.0ML3.3Ege Denizi

        2025-02-10 01:31:19 36.76694 25.82278 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-10 00:02:49 36.73778 25.84389 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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