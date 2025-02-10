Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 10 Şubat tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Şubat 2025 son dakika depremler sorgulama...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor. İşte, 10 Şubat 2025 Pazartesi son dakika depremler listesi...
EGE DENİZİ'NDE ART ARDA DEPREMLER
Ege Denizi'nde art arda 5,1, 4,5 ve 4,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1, saat 22.16'da 4,5, saat 22.25'te de 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Türkiye kıyılarına yaklaşık 200-250 kilometre uzaklıktaki depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
10 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ ( 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-02-10 06:32:5736.5722225.666947.0ML3.3Ege Denizi
2025-02-10 06:29:19 36.62694 25.6225 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 05:26:5036.6302825.821117.0ML3.2Ege Denizi
2025-02-10 05:23:1736.5530625.653617.0ML3.3Ege Denizi
2025-02-10 05:07:37 36.59861 25.54083 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-10 04:50:4336.5922225.466947.0ML3.4Ege Denizi
2025-02-10 04:41:51 36.64167 25.69056 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 04:24:4935.9688925.633617.0ML3.5Ege Denizi
2025-02-10 03:59:5436.5741725.377227.0MW4.3Ege Denizi
2025-02-10 03:58:44 36.66583 25.66028 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 02:47:5536.6691725.608337.0ML3.7Ege Denizi
2025-02-10 01:50:1736.657525.563067.0ML3.3Ege Denizi
2025-02-10 01:31:19 36.76694 25.82278 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 00:02:49 36.73778 25.84389 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.