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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | AFAD Kandilli verileri ile deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? 23 Kasım 2024 son depremler listesi

        Muğla deprem ile sallandı! 23 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla depremi merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar 23 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 07:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:12
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        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Muğla'da deprem meydana geldi. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Kasım 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        MUĞLA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12:29'da Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Muğla ili Datça ilçesi olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 13.2 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        Yer: Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)

        Tarih: 2024.11.22

        Saat: 12:29:50

        Enlem: 36.52417

        Boylam: 26.85444

        Derinlik: 13.2

        Büyüklük: 3.9

        4

        DÜZCE’DE DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 03.54’te Düzce ili Kaynaşlı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki sarstının derinliği 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

        5

        Yer: YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)

        Tarih: 2024.11.22

        Saat: 03:54:30

        Enlem: 40.7387

        Boylam: 31.3698

        Derinlik: 4.4

        Büyüklük: 3.1

        6

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