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Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
DHA

Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

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