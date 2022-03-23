Eymen 7 yaşındaydı! Büyük acı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Kilis'te edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyüne ailesi ile birlikte gitti.

YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre arkadaşları ile oynarken dengesini kaybederek sulama göletine düşen çocuk, yakınları tarafından çıkarılarak 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI YİTİRDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.