Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

Fed tarafından yayımlanan karar metninde net ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilediği ancak son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir şekilde genişlemeye devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.

"EKONOMİK GÖRÜNÜME İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER AZALDI"

Enflasyonun halen bir miktar yüksek seyrettiği belirtilen metinde şu iadeler yer aldı:

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"Komite, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında bir enflasyonu hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azalmış olmakla birlikte, hala yüksek seviyelerde. Komite, çift hedefi doğrultusundaki risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyor."

2025'TE İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Faiz kararıyla birlikte Komite, nokta grafiğini (dot plot) de yayımladı.

Fed yetkililerinin faiz beklentilerini gösteren grafik, daha önce olduğu gibi, 2025 sonuna kadar iki faiz indiriminin halen masada olduğunu ortaya koydu.