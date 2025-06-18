Fed faiz kararını açıkladı
Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste 'pas' dedi. Kararla birlikte yayımlanan 'nokta grafiği' Fed yetkililerinin yıl sonuna kadar iki faiz indirimi beklemeye devam ettiğini ortaya koydu
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
Fed tarafından yayımlanan karar metninde net ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilediği ancak son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir şekilde genişlemeye devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.
"EKONOMİK GÖRÜNÜME İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER AZALDI"
Enflasyonun halen bir miktar yüksek seyrettiği belirtilen metinde şu iadeler yer aldı:
"Komite, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında bir enflasyonu hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azalmış olmakla birlikte, hala yüksek seviyelerde. Komite, çift hedefi doğrultusundaki risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyor."
2025'TE İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Faiz kararıyla birlikte Komite, nokta grafiğini (dot plot) de yayımladı.
Fed yetkililerinin faiz beklentilerini gösteren grafik, daha önce olduğu gibi, 2025 sonuna kadar iki faiz indiriminin halen masada olduğunu ortaya koydu.
Grafikteki her nokta bir Fed yetkilisinin faiz oranı seviyesi beklentisini temsil ediyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre Fed yetkililerinin 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 1.7'den yüzde 1.4'e düştü. Buna karşılık enflasyon beklentisi yüzde 2.7'den yüzde 3'e yükseldi. 2025 yıl sonu çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 2.8'den yüzde 3.1'e çıktı.
ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yıllık bazda yüzde 2.4 olarak kaydedilmişti.
TRUMP 'APTAL' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "aptal" olduğunu söyleyerek "Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" dedi.
Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı siyasi davranmakla itham etti.
Devamı geliyor...