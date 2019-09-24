Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifası büyük ses getirirken haberin yankıları Borsa İstanbul'da da net bir şekilde hissedildi. Güne 1.67 liradan başlayan Beşiktaş hisseleri Fikret Orman'ın istifa ettiğini açıklamasından önce sakin bir seyir izliyordu. Hisseler saat 11.50'de 1.69 liradan işlem görüyordu.

Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından ise hisselerde hızlı bir yükseliş yaşandı. Beşiktaş hisselerinin değeri saat 12.05'te 1.78 lirayı gördü. Yani yatırımcıların Fikret Orman'ın istifasını 'olumlu bir haber' olarak algılamasıyla hisseler sadece 15 dakika içerisinde yüzde 5 değer kazandı.

YÜZDE 2.34 PRİMLİ

Beşiktaş hisselerinde bu seviyeden ise satışlar gelmeye başladı. Saat 12.20'de 1.73 liralık değere gerileyen hisseler bu sefer yönünü yukarı çevirdi ve 1.75 liraya yükseldi. Böylece öğlen arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2.34 artış yaşanmış oldu.