Belçika Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Fransa'nın Lorient kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.
Açıklamada pilotların uçak düşmeden önce kendilerini fırlatmayı başardıkları ifade edildi.
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