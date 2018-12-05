Fransa'da, akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, dün akaryakıt vergilerinin altı aylığına askıya alındığını duyurmuştu. Phillippe, akaryakıta ilişkin 1 Ocak'ta uygulamaya girmesi planlanan vergilerin altı ay boyunca geçici olarak ertelendiğini açıkladı. Söz konusu vergiler, 17 Kasım'da Fransa'da baş gösteren ve sonrasında Hollanda ve Belçika'ya da sıçrayan 'sarı yelekliler' eylemine sebep olmuş ve binlerce kişi protestolara katılmıştı.

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ