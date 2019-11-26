Elysee Sarayı, Mali'de militanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir helikopterinin düştüğünü ve 13 askerinin öldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, Pazartesi akşamı düzenlenen operasyon sırasında iki helikopterin çarpıştığı ve bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Kaza, Fransa'nın bölgede 2013'ten bu yana yaşadığı en büyük askeri kayıp olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın Sahra bölgesinde El Kaide ve DEAŞ'la mücadele kapsamında 4 bin 500'ü aşkın askeri bulunuyor.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kazadan büyük üzüntü duyduğu kaydedildi.

Mali'nin kuzeyi, 2012 yılından bu yana militanların kontrolünde. Fransa, Mali yönetimine bölgeyi teröristlerden temizleme konusunda destek verdiği gerekçesiyle bölgeye askeri sevkiyatı yapmıştı.