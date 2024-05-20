Haydarpaşa'da tarihe yolculuk

Yeni bilgiler öğreniyoruz ve bunları öğrenip, sizlerle paylaşmanın gururunu taşıyoruz. İçeride bulunan türbenin de restorasyon çalışmasını tamamladık. Gezmek isteyenler gelip duasını ediyorlar. Bu bölgede bir kilise kalıntısı da bulduk. Maalesef çok büyük tahribata uğramış ama çok ihtişamlı bir kilise olduğunu anlıyoruz. Kiliseye gömülme geleneğinden dolayı burada yüzlerce farklı insan kemikleri de tespit edildi. Katılımcılara sit alanı ve kalıntıların ardından bir eserin hangi aşamalardan geçtiğini de anlatacağız" dedi.