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        Haberler Magazin Dilan Deniz Çiçek, Kevin Costner ile buluştu - Magazin haberleri

        Dilan Deniz Çiçek, Kevin Costner ile buluştu

        Dilan Deniz Çiçek, Cannes Film Festivali'nde Kevin Costner ile buluşarak röportaj yaptı. Çiçek, filmin galasına katılmak için yürüdüğü kırmızı halıda transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:37
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        Kevin Costner'in senaristi, yönetmeni, yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı 'Horizon: An American Saga' adlı filmin Cannes Film Festivali'ndeki galası gerçekleştirildi.

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        Dilan Deniz Çiçek de 'Horizon: An American Saga'nın galasına katıldı. Deniz, transparan siyah elbisesiyle kırmızı halıda yürürken dikkatleri üzerine çekti.
        Dilan Çiçek Deniz, gala öncesinde Kevin Costner ile bir araya gelerek röportaj yaptı.

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        Kevin Costner, 'Horizon: An American Saga'nın galasında, filmin başrol oyuncularıyla kırmızı halıda poz verdi.

        #Dilan Deniz Çiçek
        #Cannes Film Festivali
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